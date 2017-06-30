«Столыпин», «Сарытау» или «Гагарин» — таковы самые распространенные варианты, поступающие от читателей ИА «Взгляд-инфо» в рамках конкурса на лучшее название нового саратовского аэропорта в Сабуровке. Меньше чем за сутки поступило около 70 предложений. Среди лидеров — Саратау (Сарытау-Волга, Желтогорск), одно из исторических областной столицы.

Много вариантов с именем саратовского губернатора 1903–1906 годов Петра Столыпина: Столыпин, Столыпино, Петр Столыпин, Столыпинский. Есть идеи назвать аэропорт именем уроженца Саратовской области космонавта Геннадия Сарафанова или дать ему имя Голубев-Можайский (в честь изобретателей и строителей первых русских самолетов).

Напомним, генподрядчиком строительства пассажирского терминала аэропортового комплекса «Центральный» избрано ООО «Эста Констракшен». Компании предстоит возвести здания и сооружения общей площадью около 35 тыс. кв. м, а также выполнить работы по устройству специализированных площадок, внутренних коммуникаций, благоустройству территории, асфальтированию дорог, парковок и тротуаров.