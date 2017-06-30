Охранник и сотрудник полиции пострадали во время драки в одной из клиник Благовещенска. Инцидент произошел утром в областной больнице.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД по Амурской области, в дежурную часть поступило сообщение о драке в больнице. Потасовка произошла между двумя посетителями и охранником.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать нападавших, но встретили сопротивление. Один из стражей порядка пострадал. О том, задержаны ли сами дебоширы, не сообщается.

Сейчас делом об избиении полицейского занимается Следственный комитет. Проверку по факту нападения на охранника медучреждения проводит МВД.