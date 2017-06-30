Сергей Скворцов продолжит работу в совете директоров «АвтоВАЗа» в статусе председателя. Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам собрания акционеров и заседания совета директоров предприятия в обновленном составе.

«На заседании совета директоров группы «АвтоВАЗ» состоялось избрание председателя и заместителя председателя совета. Эти позиции сохранили Сергей Скворцов и старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия Дени Ле Вот, соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания утвердили график проведения заседаний совета в 2017 году, рассмотрели «дорожную карту» развития бренда Lada и службы инжиниринга компании, информацию о финансовых результатах общества за пять месяцев 2017 года и прогнозные данные до конца текущего года.