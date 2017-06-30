Движение скоростных поездов на Московском центральном кольце (МКЦ) по часовой стрелке приостановлено из-за упавшего на контактную сеть дерева.

Об этом «Известиям» заявила пресс-служба МЦК.

«Из-за сильного шквалистого ветра, который пришел в столицу вместе с дождем, в районе станции Белокаменная на провод контактной сети упало дерево. В связи с этим временно приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке», — говорится в сообщении.

На данный момент железнодорожники организовали движение по часовой стрелке по временной схеме. Так на участке Ростокино–Лефортово электропоезда следуют по третьему главному пути. При этом посадки и высадки на станциях Ростокино, Белокаменная, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов не будет.