Социальная сеть «ВКонтакте» запускает систему платежей с помощью карты «Мир» с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сервис будет доступен пользователям с гаджетами на платформе iOS и Android, а также в диалогах на сайте соцсети. Комиссия за переводы составит 1% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. Как сообщает телеканал «360», для владельцев других карт с 1 июля изменятся тарифы. Комиссия по картам Mastercard и Maestro составит 0,6% от суммы перевода плюс 20 рублей. По картам Visa тариф составит 1% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. По словам директора компании по электронной коммерции Юрия Иванова, владельцы соцсети ожидают притока пользователей с картами «Мир».

Возможность денежных переводов в социальной сети «ВКонтакте» появилась в 2016 году, а с марта 2017 заработала функция перевода денежных средств группам, публичным страницам и мероприятиям. Ежемесячно соцсеть посещают более 95 млн пользователей.