В Башкирии директор Туймазинского филиала бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) подозревается в вымогательстве 15 тыс. рублей за гарантированное получение пациентом справки об инвалидности. Он был задержан при получении денег. Возбуждено уголовное дело.

Пациент и его лечащий врач обратились в отделение УФСБ по республике. Передача средств состоялась в здании местного бюро МСЭ, передает «МедиаКорСеть».

Проводится проверка профессиональной деятельности руководителя Туймазинского филиала МСЭ с целью выявления других аналогичных преступлений.