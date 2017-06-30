Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» является лидером среди мировых авиакомпаний по масштабу транзитных перевозок между Европой и Азией, сообщила в пятницу компания со ссылкой на результаты исследования Airline Network News & Analysis за текущий летный сезон.

«Конкуренция между крупнейшими игроками является крайне острой. Группа «Аэрофлот» обладает уникальными преимуществами на транзитных путях между Европой и Азией, и мы намерены в полной мере использовать свой потенциал», — цитирует «Аэрофлот» своего гендиректора Виталия Савельева.

Как отмечает перевозчик, исследование охватило только перевозки с дистанцией от 4 тыс. км и более. Аналитики сделали это, чтобы у «Аэрофлота» не было изначально выгодной позиции, поскольку часть российских авиаузлов формально находится в Европе, а часть — в Азии.

Летом 2017 года «Аэрофлот» выставил 1,84 млн пассажирских кресел только в направлении «туда» (рост на 12% к 2016 году) и опередил немецкую Lufthansa, чемпиона летнего сезона прошлого года.

В целом же провозные емкости на транзите Европа–Азия за год выросли в глобальной гражданской авиации на 6%, говорится в сообщении.