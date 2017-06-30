Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево опровергла сообщения о затоплении взлетной полосы в результате непогоды в Москве. Об этом «Известиям» сообщил начальник пресс-службы воздушной гавани Роман Генис.

«Взлетная полоса не затоплена, всё нормально», — пояснил представитель аэропорта.

Ранее в СМИ появилась информация, что взлетная полоса аэропорта оказалась затоплена в пятницу из-за сильного дождя в Москве.

По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с сохранятся в столице до субботы.