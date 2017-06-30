Суд Благовещенска принял решение по уголовному делу в отношении экс-директора предприятия «Аэропорты Дальнего Востока». Вадим Свечников приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Как установило следствие, с июля 2014 по январь 2015 года Свечников совершил растрату средств предприятия на сумму в 143,5 тыс. рублей. В то же время он дважды использовал свое служебное положение для присвоения денег организации. Ущерб от его действий оценили в 1,706 млн рублей.

Суд при вынесении решения учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступлений впервые, состояние здоровья и добровольное возмещение ущерба, отмечает ИА SakhaNews.

Предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» было создано в 2014 году. В нем объединены восемь аэропортов и шесть посадочных площадок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Приамурье и в Хабаровском крае.