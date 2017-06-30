Глава «Россетей» поручил обеспечить надежное энергоснабжение на время непогоды
Глава «Россетей» Олег Бударгин дал поручение обеспечить бесперебойное энергоснабжение на время непогоды для жителей центральных регионов России.Об этом он сказал во время годового собрания акционеров компании.
В завершение заседания Бударгин попросил руководителей подразделений поскорее вернуться на свои рабочие места и отслеживать работу электросетей.
«Все эти выходные, видимо, будет очередное испытание надежности на метеоусловия, надо максимально всё удержать и вовремя реагировать на все изменения климатические и в системе», — сказал он.
Накануне в метеослужбе и МЧС предупреждали о сильных ливнях, грозах с градом и шквалистом ветре с порывами до 24 м/с в Москве и Подмосковье с полудня и до 03:00 1 июля. Синоптики прогнозируют, что к 15:00 к столице с запада снова подойдут тучи, вероятны обильные осадки с интенсивностью до 20 мм/ч. Также вероятны грозы и усиление ветра.