Глава «Россетей» Олег Бударгин дал поручение обеспечить бесперебойное энергоснабжение на время непогоды для жителей центральных регионов России.Об этом он сказал во время годового собрания акционеров компании.

В завершение заседания Бударгин попросил руководителей подразделений поскорее вернуться на свои рабочие места и отслеживать работу электросетей.

«Все эти выходные, видимо, будет очередное испытание надежности на метеоусловия, надо максимально всё удержать и вовремя реагировать на все изменения климатические и в системе», — сказал он.

Накануне в метеослужбе и МЧС предупреждали о сильных ливнях, грозах с градом и шквалистом ветре с порывами до 24 м/с в Москве и Подмосковье с полудня и до 03:00 1 июля. Синоптики прогнозируют, что к 15:00 к столице с запада снова подойдут тучи, вероятны обильные осадки с интенсивностью до 20 мм/ч. Также вероятны грозы и усиление ветра.