Проект реставрации усадьбы Сергея Рахманинова «Онег» будет разработан в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области со ссылкой на руководителя областного комитета по туризму Евгения Родионова.

По словам Родионова, наличие готовой проектно-сметной документации позволит в следующем году привлечь федеральные и региональные средства на строительство подъездной дороги, электрических сетей, водоснабжения, канализации, необходимых для работы будущих объектов туристической инфраструктуры, передает «Новгород.ру».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что на реставрацию объекта планируется затратить порядка 22 млн рублей. Средства на эти цели направят из бюджета Новгородской области. Предполагается, что работы над проектом будут завершены до 30 октября 2017 года.

Поместье «Онег», в котором композитор Сергей Рахманинов провел детские годы, находится в 30 км от Великого Новгорода, в непосредственной близости от строительства скоростной автомобильной дороги М-11. Оно было полностью разрушено в годы Великой Отечественной войны. Усадьба досталась матери Сергея Рахманинова Любови Петровне в качестве приданого. Будущий композитор провел в ней семб лет. До недавнего времени «Онег» считалась местом рождения Рахманинова, но позже было установлено, что композитора в младенческом возрасте перевезли туда из деревни Семеново, также находящейся в Новгородской области.

В июне прошлого года во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин попросил поддержать проект восстановления усадьбы и создания на ее базе музейно-туристского комплекса, а в перспективе — Международного рахманиновского центра. По распоряжению главы государства куратором проекта назначена вице-премьер РФ Ольга Голодец.