Протокол к соглашению с Сирией о размещении авиагруппы российских Вооруженных сил (ВС) в этой стране был представлен для внесения на ратификацию президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев в пятницу, 30 июня.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу... протокол к соглашению... о размещении авиационной группы ВС на территории САР от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года», — цитирует документ «РИА Новости».

Соглашение должно регулировать не только детали размещения авиационной группы, но и обеспечение ее работы, а также статусы военнослужащих и членов их семей.

Напомним, что в сентябре 2015 года Россия начала операцию в Сирии против исламистских террористических группировок.