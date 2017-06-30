Руководству космического комплекса Байконур рекомендовали провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников в связи с выявлением чумы у грызунов около одноименного города. Заболеваний среди населения и домашних животных не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана.

«О выявленной эпизоотии было проинформировано руководство комплекса Байконур, которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников», — цитирует «ТВ Центр» сообщение.

Культуры чумы от большой песчанки и блох, а также 14 грызунов с положительными результатами были выявлены «на ограниченном участке в 12 км от города Байконур в результате лабораторных исследований» на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области, рассказали в Комитете охраны общественного здоровья.

Ситуация является штатной, отметили в пресс-службе.

Для создания защитной зоны проводится дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км, а также санитарно-просветительная работа среди населения.

Арендованный Россией у Казахстана комплекс Байконур состоит из двух частей: города и космодрома. В городе Байконур проживает более 76 тыс. человек, примерно 60% из них являются гражданами Казахстана, а 37% — граждане России.