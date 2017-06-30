Генпрокуратура России выдаст коллегам из Швеции 33-летнего гражданина Украины, обвиняемого в хищении магазина в Стокгольме. Мужчина был задержан накануне в брянском городе Севске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, обвиняемый совместно с сообщником совершили ограбление в октябре 2008 года. Мужчины избили продавца магазина и, связав ему руки, угрожали применением пистолета и баллончика со слезоточивым газом. Сумма похищенного имущества составила 370 тыс. шведских крон.

Министерство юстиции Швеции обратилось к российским коллегам с просьбой о выдаче преступника. Ожидается, что преступник будет передан компетентным органам Королевства Швеция в ближайшее время для привлечения уголовной ответственности, сообщает интернет-газета «Брянские новости».