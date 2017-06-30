Сертификаты здоровья начали выдавать молодоженам Благовещенска. Это предусмотрено программой демографического развития Дальнего Востока. Получить такой сертификат можно в загсе.

Его обладатели имеют право на бесплатное посещение психолога в женских консультациях, на УЗИ, спермограмму и некоторые другие анализы. При наличии медицинского полиса предоставляется возможность пройти процедуру ЭКО.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», сертификаты начали выдавать в загсах с 23 июня. Их уже получили 33 благовещенских пары. На районы Приамурья такая практика пока не распространяется.

Агентство отмечает, что те, кто состоит в браке с апреля этого года, тоже имеют право на такой сертификат. Для этого необходимо предоставить в загс свидетельство о заключении брака. Пока он действует лишь в течение трех месяцев.