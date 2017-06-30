В Торопецком районе Тверской области инвестор построит фабрику офисной и гостиничной мебели более чем за 1 млрд рублей. Компания «Феликс» намерена создать порядка 300 новых рабочих мест. Планируемый объем продукции — 50–60 тыс. изделий в месяц.

Как отмечает ИА «ТВЕРИГРАД», правительство региона поставило задачу перерабатывать максимальное количество местной древесины на местных предприятиях. Проект соответствует этому требованию. В числе приоритетов Тверской области — создание высокотехнологичных производств, модернизация имеющихся мощностей.

Производственные корпуса новой фабрики уже практически готовы. В августе начнется монтаж фабричного оборудования. Предприятие планируется запустить в декабре.