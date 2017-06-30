Авиация Израиля атаковала позиции сирийской армии в ответ на обстрел Голанских высот, контролируемых еврейским государством.

Об этом заявила пресс-служба минобороны Израиля.

«В ответ на снаряд, запущенный ранее сегодня в Израиль из Сирии, ВВС Израиля нанесли удар по сирийской военной позиции, откуда была выпущена мина», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом израильская армия признала перелет снаряда со стороны Сирии случайным, но расценили его как посягательство на суверенитет.

Это уже четвертый инцидент со случайным обстрелом с 24 июня.