Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов главы государства или парламента проводиться не будет, голосование состоится по плану в 2019 году. Об этом украинский лидер сообщил на встрече «Ассоциации городов Украины».

«Выборы, друзья, не скоро.... Избирательный сезон начнется в 2019 году, как по закону», — заявил Петр Порошенко.

При этом он заверил, что принял решение о проведении досрочных парламентских выборов, когда занял пост президента страны, чтобы остановить политический популизм. «И четыре года Украина была в спокойствии», — утверждает президент Украины.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что он отрицательно относится к досрочным парламентским выборам, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.