Подготовка телефонного разговора лидеров стран «нормандской четверки» идет давно. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Как только будет принята договоренность о дате, об этом объявят офисы президентов и канцлера, которые уполномочены объявлять. Но на самом деле уже достаточно давно идет работа по подготовке такого телефонного разговора в «нормандском формате», — цитирует Геращенко агентство УНИАН.

Ранее Юрий Ушаков, помощник президента РФ, сообщил, что дата телефонного разговора лидеров дипломатической группы до сих пор не согласована.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что переговоры в «нормандском формате» пройдут в последние дни июня или в первые числа июля.

«Нормандская четверка» состоит из глав четырех государств — России, Украины, Германии и Франции. Основная тема переговоров дипмиссии — возможности урегулирования ситуации на востоке Украины.