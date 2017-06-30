Определен текст присяги для вступления в российское гражданство. Об этом рассказал первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщает «РИА Новости».

Слова торжественной клятвы выбрала профильная рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера палаты Вячеслава Володина.

«Есть текст, который решено было взять за основу - это текст Павла Крашенинникова с доработками экспертов. Фракции поддержали», - заявил Михаил Емельянов.

Ранее рабочая группа по подготовке текста присяги для вступления в гражданство РФ отобрала для дальнейшей проработки 10 текстов из поступивших 93.