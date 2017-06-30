Глава МИД России сравнил нападки со стороны США и стран Европы в адрес РФ с анекдотом про легендарного Василия Чапаева.

«Помните, как в анекдоте Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло в карты играть, и когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: «У меня 21». Чапаев говорит: «Покажи». В ответ: «У нас принято верить на слово». И тут у Василия Ивановича поперла карта», — рассказал Лавров.

Он отметил, что нечто похожее сейчас происходит и с обвинениями в адрес России.

«Те, кто нас обвиняет в хакерских атаках, санкционированных государством, во вмешательстве в избирательную кампанию США и многих европейских стран, кто обвиняет Асада (Башар Асад — президент Сирии. — «Известия») в использовании химического оружия, кто обвиняет нас и других во многих грехах, руководствуются этой самой максимой: что в приличном обществе принято верить на слово», — добавил Лавров.

При этом глава МИДа подчеркнул, что российская сторона будет верить только фактам.

«Ну, во-первых, у нас мировое сообщество многоцветное и многогранное. А во-вторых, тот же самый президент США Рональд Рейган сказал такую фразу: «Доверяй, но проверяй», и мы будем доверять только фактам, а не верить на слово», — сказал Сергей Лавров.