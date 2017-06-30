Президент Белоруссии Александр Лукашенко превратит республику в страну информационных технологий.

Об этом он заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на форуме регионов РФ и РБ.

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы… И надо сказать, Владимир Владимирович, что эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами и представлены на рассмотрение высших органов власти Белоруссии», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что это будет достойный совместный вклад в развитие общества и экономики.