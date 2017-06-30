Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на санкции Запада до конца 2018 года. Соответствующий документ был размещен на интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 деабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер», — говорится в тексте указа.

Изначально ответные санкции были введены РФ в августе 2014 года.

29 июня вступило в силу решение ЕС о продлении санкций против России на полгода. Оно было принято на саммите Евросоюза, который состоялся 22 июня.