Россия и Белоруссия создадут российско-белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскомоса».

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков на IV форуме регионов России и Белоруссии.

«Съемочную аппаратуру космического аппарата изготовит Белоруссия, а создание платформы и вывод на орбиту обеспечит «Роскосмос», — сообщает ведомство.

Отмечается, что после подписания меморандума стороны обсудят все детали создания и применения проекта, а также оценят экспортный потенциал аппарата. Запуск нового спутника запланирован на конец 2020 года.

«РБКА (российско-белорусский космический аппарат) ДЗЗ будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников ДЗЗ высокого разрешения, управление и прием информации с него будут осуществляться пропорционально распределенным ресурсам», — сказано в сообщении «Роскосмоса».

Соглашение о сотрудничестве стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях действует с 2012 года.