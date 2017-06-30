Обильные осадки в Москве и области не закончились, в ближайшее время на территории региона снова ожидаются сильные ливни, сообщили в Гидрометценте.

Синоптики прогнозируют, что к 15:00 к столице с запада снова подойдут тучи, вероятные обильные осадки с интенсивностью до 20 мм/ч. Также вероятны грозы и усиление ветра.

Накануне в метеослужбе и МЧС предупреждали о сильных ливнях, грозах с градом и шквалистом ветре с порывами до 24 м/с в Москве и Подмосковье с полудня и до 03:00 1 июля.