Певица Екатерина Шаврина опровергла информацию о своей госпитализации. Слухи о сердечном приступе она прокомментировала корреспонденту РЕН ТВ.

«Какой кошмар! Я работаю в 15 часов, выступаю в Октябрьском зале в Петербурге, как я могу где-то лежать?» — заявила артистка.

Ранее в СМИ появились данные о том, что 74-летняя народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР Екатерина Шаврина почувствовала себя плохо и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии одной из московских клиник с сердечным приступом, сообщает телеканал «360».