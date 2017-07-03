На 56 этаже столичного делового комплекса «Империя» открылся музей «Москва-Сити», самый высокий в России. Выше птичьего полета посетителей ждет не только экспозиция об истории высотных зданий (художественные инсталляции предоставлены Музеем Москвы), но и панорама мегаполиса. Опытные экскурсоводы расскажут, как Москва строилась, как росла ввысь. А какая она красивая, посетители увидят сами.

Идея создания музея родилась в 2008 году, но мысль обозревать город с высоты возникла задолго до того и в связи с сугубо прагматическими целями.

— Москва — древний город, имеющий радиально кольцевую структуру, — рассказала «Известиям» главный экскурсовод Музея Москвы Лариса Скрыпник. — Город прирастал кольцами оборонительных укреплений. Раскинувшись на многие километры, Москва утопала в садах, поэтому ей были необходимы высотные ориентиры. Ими становились колокольни.

Более 300 лет самой высокой (81 м) считалась расположенная на территории Кремля колокольня Ивана Великого. Потом ориентиром стал Храм Христа Спасителя высотой 103 м. Именно с купола этого храма в 1876 году была сделана первая панорамная фотография столицы, копия которой представлена на выставке.

Среди экспонатов можно увидеть также фантасмагорические архитектурные проекты. Например, парящие над землей здания. Остались на бумаге и планы строительства небоскреба-арки 280-метровой высоты — до сих пор не придуманы наклонные лифты, которые бы поднимали людей в здание такой конструкции. А среди реальных историй, отраженных в экспозиции, — создание «золотой» башни.

— Главный архитектор Москва-Сити Геннадий Сирота планировал, что «золотым» будет самый высокий небоскреб в комплексе «Башня Россия» по проекту Нормана Фостера, — рассказала куратор Музея «Москва-Сити» Ирина Хоменко. — Ассоциация была с золотыми куполами на храмах. Но строительство «Башни Россия» было заморожено, поэтому «позолотили» «Башню Меркурий». Она единственная такая. Остальные небоскребы — зеленые или стальные.

«Отец небоскребов» великий архитектор Луис Салливан говорил: «Каждое здание — это личность. Единственная и неповторимая». Подтверждение этих слов — разноплановые сооружения столицы, которые можно рассмотреть из окон музея. В хорошую погоду город виден от центра до МКАД. Но градостроение не исчерпывает его очарования. У каждого посетителя наверняка сложился свой облик Москвы, и индивидуальный взгляд на столицу тоже включен в концепцию выставки. Сняв трубку старинного дискового телефона, можно услышать известных людей, которые рассказывают о своей Белокаменной.

— Для меня Москва — Малая Бронная, Патриаршие пруды, — делится воспоминаниями народный артист Александр Филиппенко. — Я обожаю Патрики. Говорят, наш район еще называют «маленький Париж». А вот у меня — наоборот. В Париже всегда нахожу свой кусочек Москвы, свою Маленькую Бронную...