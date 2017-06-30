Археологи нашли уникальное захоронение чжурчжэней в Шкотовском районе Приморского края. По словам специалистов, впервые в этом регионе найден такой большой могильник эпохи империи Цзинь.

Найдены частицы керамических изделий, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Памятник датируется XII–XIII веками. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на заведующего музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ Евгения Никитина, также найдено 27 древних надгробий.

Костные останки не обнаружены, поскольку чжурчджэни хоронили обычно прах умерших. В одном из погребений археологи нашли останки лошади, которая, как предполагается, принадлежала захороненному здесь человеку.

По словам эксперта, здесь же найдена керамика высокого, имперского качества времен рассвета Золотой империи Цзинь, а также фрагмент глазурованной керамики. Подобные вещи на территории Приморья не производились, их везли из южного Китая. Археологи пришли к выводу, что в этом месте хоронили не простых людей, а носителей более высокого статуса.