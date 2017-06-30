Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к самому тесному сотрудничеству с Белоруссией в целях обеспечения устойчивого долгосрочного роста экономик двух стран. Об этом он сообщил на пленарном заседании IV форума регионов России и Белоруссии.

«Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из Белоруссии для обеспечения устойчивого, долгосрочного роста наших экономик», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что Москва готова выстраивать с Минском выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру и будет способствовать формированию комфортной деловой среды в отношениях между государствами.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что сторонам нужно наращивать усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров и выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции. «Словом, объединяя наши производственные, научные, кадровые потенциалы, добиваться мощной практической отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть всё, все условия для этого созданы», — заметил президент.