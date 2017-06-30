Музей истории образования намерены создать в Ростове-на-Дону. Управление образования города просит местных жителей поддержать инициативу создания музея и оказать помощь в формировании его экспозиции.

Как сообщает RostovGazeta, сбор материалов организован на улице Большой Садовой. В частности, горожан просят приносить документы, деловые бумаги, письма и мемуары. Коллекции музейного фонда планируется распределить по трем основным направлениям. Экспозиции расскажут о развитии образования в Ростове-на-Дону в дореволюционный, советский периоды и во времена перестройки.

Предполагается, что в качестве экспонатов в музее будут представлены редкие учебные пособия, деловые бумаги, оборудование и канцелярские принадлежности прошлых лет. Экспонаты, прошедшие отбор, примут на ответственное хранение и разместят в тематических музейных экспозициях.