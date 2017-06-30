23–30 июня в объективе «Известий»
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг на пресс-конференции по итогам российско-вьетнамских переговоров
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Болельщики во время игры сборных России и Мексики в рамках Кубка конфедераций на стадионе «Арена» в Казани
Лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина во время благотворительного вечера по случаю открытия сценического комплекса под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» при участии фонда «Подари жизнь» в Москве
Волонтеры в центре Москвы в дни проведения Кубка конфедераций
Сцена из оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в «Геликон-опере»
Юрий Жирков (Россия), Александр Головин (Россия), Хонатан дос Сантос (Мексика) во время матча Мексика–Россия в рамках Кубка конфедераций
«Московский выпускной – 2017» в парке Горького
Артуро Видаль (Чили) в матче Чили–Австралия в рамках Кубка конфедераций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Открытие фестиваля Moscow Flower Show в «Музеоне»
Болельщик сборной России во время матча Кубка конфедераций между сборными Мексики и России
Актер на открытии летнего фестиваля губернских театров в усадьбе Константина Станиславского в подмосковной Любимовке
Показ оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в «Геликон-опере»
Композиция «Поехали!», представленная в рамках фестиваля Moscow Flower Show в «Музеоне»