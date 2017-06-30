На востоке столицы в районе Измайлово от сильного ветра пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Выяснилось, что ветер снес тяжелую ветку дерева и она упала на мужчину на улице Мироновская.

«Он получил нетяжелые травмы. Ему оказывают медицинскую помощь», - пояснил представитель экстренных служб.

Как сообщили «Известиям» в пресс-центре МЧС, на месте происшествия работают спасатели.

При этом, информация СМИ о гибели человека при падении дерева не подтвердилась.

В экстренных службах уточнили, что еще один случай падения дерева зафиксирован на 7-й Парковой улице. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве и Центральном федеральном округе ожидаются местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-24 м/с.