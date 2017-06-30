Переговоры о предоставлении Турции кредита на покупку С-400 не ведутся, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Речь не идет о кредите Турции на эти цели. У них есть свои средства», - сказал Мантуров.

Накануне помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин рассказал, что договор о продаже Турции российских ракетных комплексов С-400 уже согласован, но вопрос предоставления кредита не решен.

«Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен», - заявил Кожин.

Ракетные систему С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.