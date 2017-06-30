Будущее России и Белоруссии зависит от внедрения цифровых технологий в промышленность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме регионов РФ и Белоруссии.

«Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, роботизации, «зеленой» энергетике. И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Я позволю себе даже больше сказать — от того, как мы будем это делать, будет зависеть в значительной степени наша судьба», — сказал он.

В России проект программы «Цифровая экономика» должен быть доработан до 1 июля, согласно поручениям президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении Путина на форуме в Петербурге.