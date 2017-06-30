Скоростное пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией будут развивать обе стороны.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме регионов Союзного государства РФ и РБ.

«Неотъемлемой частью экономики будущего должна стать мощная транспортная инфраструктура. Мы намерены и дальше развивать скоростное пассажирское сообщение на территории Союзного государства, совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров, проходящих через территории наших стран», – цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, глава России надеется на дальнейшее развитие энергетических проектов, в частности, строительство Белорусской АЭС в Островце.