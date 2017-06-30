Следствие выясняет обстоятельства получения 16-летним подростком травмы, из-за которой он лишился обеих рук. Об этом в пятницу сообщило Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 9 июня 2017 года в поселке «Спутник» города Барнаула 16-летний мальчик пытался снять с дерева котенка. Для этого он пошел по металлической трубе, которая проходила от заброшенной бойлерной к дереву, и случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над этой трубой.

С обширными ожогами подросток был госпитализирован, врачи были вынуждены ампутировать ему предплечья обеих рук.

В рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего и будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей.