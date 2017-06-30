В московском Шереметьево сняли грозовое предупреждение, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В ближайшее время столичная воздушная гавань будет работать по фактической погоде, в связи с улучшениями метеоусловий все службы «работают в стабильном режиме».

Отмечается, что возможны незначительные задержки рейсов из-за грозы над территорией аэродрома.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что два пассажирских самолета, возвращавшихся в Шереметьево и Внуково, были повреждены молнией. Пострадавших нет, на обоих самолетах обнаружены следы поражения.