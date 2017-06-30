Тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличатся в России с 1 июля. Плановое повышение тарифов утвердило правительство.

Среднее изменение ежегодной индексации тарифов на ЖКХ предусмотрено на 4%. Изменения также затронут систему расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Самое заметное подорожание услуг ЖКХ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге – на 7%. Стоимость горячей воды в столице подорожает на 10,6%, газа – на 3,9%, отопления – на 4,7%. Цены на электроэнергию увеличатся до 7,2%, на капремонт – до 17 руб. на 1 кв. м, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости». В Подмосковье на 4,8% подорожает электроэнергия.