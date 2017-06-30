Сотрудники пограничной службы Украины задержали двух пограничников ФСБ России. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня в Херсонской области. Пограничники Херсонской области в ночь на 30 июня задержали двоих неизвестных, которые оказались военнослужащими Погранслужбы ФСБ РФ. Россияне были задержаны на берегу Перекопского залива, а недалеко от этого места была обнаружена лодка, на которой они, предположительно, приплыли, сообщает РЕН ТВ. По словам россиян, они выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и оказались на материковой части соседнего государства, сообщает RNS.

Погранслужба ФСБ России направила украинской стороне обращение с просьбой о предоставлении информации о двух российских военнослужащих, потерявшихся на Украине. По словам представителя украинской погранслужбы Олега Слободяна, в настоящее время проводится расследование, устанавливаются личности задержанных. Решение об их передаче компетентным органам будет принято после соответствующих мер, сообщает «Интерфакс».