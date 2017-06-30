В юге Кипра, в городе Лимасол прогремел взрыв. Взрывное устройство высокой мощности сдетонировало на входе в бизнес-центр в 5 часов утра по местному времени. Информацию о пострадавших полиция города пока не сообщала.

Отмечается, что зданию офисного центра, а также близлежащим домам нанесен серьезный ущерб при взрыве. На данный момент ведется расследование происшествия.

Это не первый случай взрыва в Лимасоле за год. Ранее в апреле мощное взрывное устройство сработало около одного из ресторанов, в марте — в здании бизнес-центра. Оба взрыва произошли в утренние часы.