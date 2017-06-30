Почти 150 домов в Британии не соответствуют требованиям пожарной безопасности
Проверка высотных домов в Великобритании выявила, что почти 150 из них не соответствуют пожарной безопасности.
Об этом заявило агентство Reuters, сославшись на слова представителя правительства.
«В настоящий момент облицовка 149 высотных зданий в 45 муниципалитетах не прошла проверку», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что после пожара в Лондоне, унесшего жизни 80 человек, власти страны начали проверку 600 высотных жилых зданий страны на противопожарную безопасность.