Проверка высотных домов в Великобритании выявила, что почти 150 из них не соответствуют пожарной безопасности.

Об этом заявило агентство Reuters, сославшись на слова представителя правительства.

«В настоящий момент облицовка 149 высотных зданий в 45 муниципалитетах не прошла проверку», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что после пожара в Лондоне, унесшего жизни 80 человек, власти страны начали проверку 600 высотных жилых зданий страны на противопожарную безопасность.