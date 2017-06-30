Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту госпитализации трехлетнего мальчика, упавшего с балкона квартиры многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным ведомства, несчастный случай произошел ночью 29 июня. В момент ЧП ребенок находился под присмотром бабушки. С тяжелыми травмами мальчика доставили в больницу, сообщает 1ul.ru.

Ход данной проверки, а также мероприятий, проводимых следственными органами, находится на контроле руководства региональной прокуратуры.