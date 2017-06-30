Городской транспорт в столичном регионе работает в усиленном режиме из-за ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Все автобусы, трамваи и троллейбусы проходят необходимое техническое обслуживание перед выходом на линию. На метрополитене и МЦК проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения возможных сбоев движения», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, пресс-служба департамента сообщила, что технические и сервисные службы ГУП «Мосгортранс» работают в круглосуточном режиме и при ухудшении погодных условий перевозчик задействует около 100 сотрудников и более 50 единиц техники для обеспечения бесперебойной работы маршрутов общественного транспорта.

Ранее погодный центр «Фобос» сообщил, что во второй половине 30 июня в Москве пройдут сильные ливни, гроза, град, ожидаются шквалистые порывы ветра до 20 м/с. Интенсивные дожди продолжатся до позднего вечера.