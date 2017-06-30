На Дальнем Востоке будет построен индустриальный парк. Проектом займется лесопромышленная корпорация КНР. Договоренность об этом была достигнута на встрече вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с председателем совета директоров Китайской лесопромышленной корпорации Сун Цюаньлинем в Пекине.

Проект предполагает создание производства по глубокой переработке древесины. Объем заготовок составит 500 тыс. куб. м в год. Строительство предприятия планируется завершить через полтора года.

Как сообщает ИА PrimaMedia, сейчас решается проблема с обеспечением будущего предприятия местным сырьем. Уже принято решение о предоставлении лесосеки недалеко от создаваемого производства.

По словам Трутнева, в данный момент в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока реализуется более 20 инвестиционных проектов с преобладающим участием бизнеса КНР. Общий объем инвестиций — $2,9 млрд.