В Абакане прошло торжественное открытие музейно-культурного центра с выставочной площадью более 30 тыс. кв. м. Республиканский комплекс в Хакасии является крупнейшим за Уралом.

Теперь в регионе есть возможность показать жителям и туристам ценные экспонаты из богатых музейных фондов, передает Сибирское агентство новостей. В этот же день начал работу VII культурно-туристский форум «Сибер Ил», который завершится 3 июля.

Главной темой мероприятия является бренд Великого шелкового пути. Хакасия активно участвует в реализации этого проекта, и открытие нового выставочного центра также связано с этой темой.