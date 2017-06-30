Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин принял приглашение спикера Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган посетить азиатскую страну с официальным визитом. Приглашение прозвучало в ходе встречи председателя Государственной думы и президента Вьетнама Чан Дай Куанга, которая состоялась в Москве.

«Госпожа Нгуен Тхи Ким Нган, председатель Национального собрания Вьетнама, попросила меня передать вам теплый привет, пожелания всего доброго и приглашает вас посетить Вьетнам с официальным визитом», — сказал президент социлистической республики.

«Мы подготовимся к поездке и обязательно примем высказанное приглашение», — ответил Володин, поблагодарив за приглашение.

Володин добавил, что при подготовке к визиту будет сформирована делегация, в которую войдут представители Дальнего Востока и главы комитетов ГД.

В ходе встречи Чан Дай Куанг отметил, что это его первый визит в Россию на посту президента Вьетнама, и поблагодарил «руководителей и жителей России за такой теплый и радушный прием».