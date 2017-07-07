Индустрия воздушного транспорта в России блестяще стартовала в 2017 году. Российские авиалинии перевозят на 25% больше пассажиров и на 23% больше грузов по сравнению с прошлым годом. Это показатель того, что россияне по-прежнему хотят путешествовать. И это хорошо для российской экономики, ведь на долю авиации приходится 1,9 трлн рублей из ВВП России и 1,1 млн рабочих мест в стране.

За последние три года не произошло ни одной катастрофы с участием российских авиаперевозчиков. Авиакомпании и регулирующие органы действуют как команда, чтобы достичь такого результата. И большая часть их работы опирается на глобальные стандарты, стимулирующие улучшение безопасности. Хороший пример — аудит эксплуатационной безопасности IOSA — глобальный критерий для лучших практик в области управления мерами безопасности. Более 400 авиакомпаний по всему миру, включая 12 российских, внесены в реестр IOSA.

Глобальные стандарты являются неотъемлемым элементом улучшения безопасности полетов. Самолеты вылетают из одной точки и приземляются в другой, и даже если пункт назначения находится в другой стране, жизненно важно, чтобы там действовали те же правила. Поэтому глобальные стандарты — это фундамент глобальной авиации. Ее развитием движут соглашения, способствующие созданию связей и объединению. Стоит обратить особое внимание на три инициативы в этой сфере.

Монреальская конвенция 1999 года (MC99) открывает дорогу к сбалансированным законам об ответственности и электронному документообороту, который играет решающую роль в модернизации грузоперевозок. В этом месяце Россия ратифицировала MC99, и она вступит в силу в августе. Следующим ключевым шагом станет совместная работа правительства и бизнеса. Ни одна успешная авиакомпания или отправитель авиагрузов не может двигаться в сторону внедрения цифровых технологий в грузоперевозки, если таможенные органы не готовы, в свою очередь, их принять.

Другое важное международное соглашение — Монреальский протокол 14 (MP14). Если бы Россия ратифицировала его, это бы существенно помогло избежать инцидентов с «неуправляемыми» пассажирами. Недавние изменения, внесенные в Уголовный кодекс, усилили меры, которые могут быть применены против авиадебоширов. Однако MP14 разъясняет международные правила судебного преследования ненадлежащего поведения во время полета. Сейчас многим пассажирам удается избежать последствий своих хулиганских действий. Право на преследование воспрепятствует такому поведению и обеспечит спокойный полет подавляющей части пассажиров — как россиян, так и граждан других государств.

Еще одно международное соглашение, на котором я хотел бы акцентировать внимание, — это Схема зачета сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA). Авиационная индустрия внедряет четкую и практичную стратегию по сокращению выбросов углерода. Наша цель — поддерживать их уровень с 2020 года и сократить к 2050 году уровень чистых выбросов в два раза от значения 2005 года. Рыночная мера для сокращения выбросов остается существенной частью нашей среднесрочной стратегии до тех пор, пока не появятся более фундаментальные технологии и альтернативные виды топлива. Соглашение CORSIA, сформированное организацией ICAO в прошлом октябре, создает эту рыночную меру для нашей индустрии. Мы понимаем позицию государства, которое не желает увеличивать расходы авиакомпаний, но в то же время призываем российское правительство последовать примеру 70 стран, которые уже добровольно присоединились к CORSIA. Альтернатива CORSIA — компиляция национальных и региональных налогов и сборов, которые ограничат развитие авиации и не принесут ощутимой пользы в борьбе за сохранение окружающей среды.

Мой приезд в Россию поспособствовал тому, чтобы о заботах индустрии услышали на высшем государственном уровне. Особенной честью для нас стали встречи с министром транспорта Максимом Соколовым, помощником президента Игорем Левитиным и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Это были очень позитивные встречи. Во время переговоров было заметно понимание нашей позиции, и я надеюсь, что мы сможем достичь прогресса по вышеперечисленным вопросам. Сферы дальнейшего сотрудничества безусловно находятся на стадии активного рассмотрения.

В следующие 20 лет количество авиапассажиров предположительно удвоится. Сейчас Россия занимает позицию, которая позволяет ей извлекать прибыль из преимуществ, предоставляемых авиацией. У страны есть амбициозные планы по производству самолетов и огромный туристический потенциал, реализация которого начинается с чемпионата мира по футболу 2018 года. ИАТА гордится тем, что так много российских авиакомпаний позитивно влияют на нашу организацию. У России есть все возможности для укрепления ее лидирующей позиции в авиации в грядущие годы, и глобальные стандарты станут опорой для этого лидерства.

Международная ассоциация воздушного транспорта объединяет около 270 авиакомпаний из более 100 стран.

Автор — генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта

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