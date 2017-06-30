Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут объединены в одну структуру.

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния (ФНБ), есть Резервный фонд», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что такие планы уже давно обсуждались в Минфине и в поддержку этого решения выступил бывший глава ведомства Алексей Кудрин.

Кроме того, Силуанов считает, что расходование бюджетных фондов в 2018 году будет вдвое меньше, чем в текущем году.