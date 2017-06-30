Провокационные действия международной коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористов в Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Провокации сил коалиции, возглавляемой США, способствуют расширению деятельности террористических организаций в Сирии. После того как авиация США сбила сирийский самолет в районе Русафэ на юге провинции Ракка, Министерство обороны РФ прекратило контакты с американской стороной в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации», — сказал Шойгу,

Истребитель коалиционных сил 18 июня сбил сирийский Су-22, который принимал участие в наступлении проправительственных войск Сирии на позиции террористов. Россия назвала уничтожение самолета циничным и грубейшим нарушением суверенитета государства — члена ООН и расторгла договоренности с США об обеспечении безопасности полетов над Сирией.