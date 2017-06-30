Молния повредила в пятницу два пассажирских самолета на подлете к Москве. Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Поражение разрядом атмосферного электричества получил летевший из Астрахани в аэропорт Внуково Boeing, и Airbus, который возвращался из Праги в аэропорт Шереметьево, передает «Интерфакс».

После того как воздушные судна благополучно приземлились, на внешней стороне фюзеляжей самолетов были обнаружены следы поражения: на одном из них оплавились несколько заклепок на обшивке, на другом повреждены обтекатели и стабилизатор, сообщает Утро.Ру.